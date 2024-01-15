Невролог рассказала, как помочь себе при боли в шее в домашних условиях Алёна Юрьева Современный образ жизни, сопряженный с длительным пребыванием за компьютером и неправильным положением тела, часто приводит к болям в области шеи.
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