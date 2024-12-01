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SPLETNIK

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Дочь Гвинет Пэлтроу представили свету на Балу дебютанток в Париже

Дочь Гвинет Пэлтроу представили свету на Балу дебютанток в Париже

В отеле Shangri-La в Париже состоялся традиционный Бал дебютанток. На нем были официально представлены обществу юные представительницы высшего света, среди которых оказалась 20-летняя дочь Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина – Эппл.

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