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Михеев: Призывы НАТО атаковать Крым вызваны желанием мстить за возврат в РФ

Михеев: Призывы НАТО атаковать Крым вызваны желанием мстить за возврат в РФ

Военный эксперт Сергей Михеев отметил, что желание руководства Организации Североатлантического Договора ударить по Крымскому полуострову вызвано тем, что регион мирным путём возвратился в Российскую Федерацию.

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