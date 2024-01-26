Военный эксперт Сергей Михеев отметил, что желание руководства Организации Североатлантического Договора ударить по Крымскому полуострову вызвано тем, что регион мирным путём возвратился в Российскую Федерацию.
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