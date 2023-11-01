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Куда исчезла Клара Новикова

Куда исчезла Клара Новикова

Знаменитая российская юмористка Клара Новикова, широко известная благодаря своим выступлениям в программе “Аншлаг”, решила опровергнуть слухи о своём затворничестве, рассказав о своей настоящей деятельности.

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Комментарии
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александр муравьев
Никогда не нравилась с момента появления.
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