Куда исчезла Клара Новикова

Знаменитая российская юмористка Клара Новикова, широко известная благодаря своим выступлениям в программе “Аншлаг”, решила опровергнуть слухи о своём затворничестве, рассказав о своей настоящей деятельности.
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