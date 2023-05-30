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Уходящий свет русской провинции в фотографиях Алексея Мякишева

Уходящий свет русской провинции в фотографиях Алексея Мякишева

 С творчеством Алексея я познакомился на одной из фотовыставок в московском Сахаровском центре. От сделанных им монохромных фотографий исходит какое-то особое, мистическое тепло, а видение России трогает до глубины души своей простотой и непосредственностью, впрочем, как и его широкая искренняя улыбка.

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