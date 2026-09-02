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62ИНФО | Новости Рязани

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Мигрант пытался подкупить полицейского в Шиловском районе

Мигрант пытался подкупить полицейского в Шиловском районе

В Шиловском районе суд рассмотрел дело иностранца, который пытался дать взятку полицейскому. Об этом со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры сообщает издательство «Пресса».

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