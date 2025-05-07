Номерные баги: в Госдуме хотят запретить нецензурные авторамки

В России хотят запретить продавать и использовать авторамки для госномеров с нецензурными надписями. С такой просьбой к главе Роспотребнадзора Анне Поповой обратилась группа депутатов Госдумы от фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР.