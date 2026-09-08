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Царьград

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Танкер с бензином из Турции впервые отправился в Россию

Танкер с бензином из Турции впервые отправился в Россию

Из Турции в Россию впервые направили танкер с бензином. Судно класса MR, способное перевозить до 50 тысяч тонн, вышло из порта Мерсин.

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