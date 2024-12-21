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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пеп о зимних трансферах «Ман Сити»: «Мы не фанаты этого, но сейчас особые обстоятельства. Посмотрим»

«Зимой это сделать сложнее, но посмотрим. Я не помню, как это происходило в последние годы. Возможно, с Лапортом несколько лет назад.

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