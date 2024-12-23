Минфин РФ: в 2025 году лимитов по семейной ипотеке не будет

Проблемы с выдачей льготных ипотечных кредитов в 2024 году были связаны с ростом ключевой ставки Министр финансов Антон Силуанов объяснил, что проблемы с выдачей семейной ипотеки возникли из-за повышения ключевой ставки.
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