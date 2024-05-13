Мантуров: создание комплекса для сверхтяжёлых ракет на Восточном начнётся в 2025 году

Создание инфраструктуры для ракет сверхтяжёлого класса на космодроме Восточный начнётся в 2025 году. Об этом сообщил кандидат на пост первого вице-премьера, исполняющий обязанности вице-премьера — главы Минпромторга Денис Мантуров в ходе выступления в Госдуме.
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