Мантуров: создание комплекса для сверхтяжёлых ракет на Восточном начнётся в 2025 году

Создание инфраструктуры для ракет сверхтяжёлого класса на космодроме Восточный начнётся в 2025 году. Об этом сообщил кандидат на пост первого вице-премьера, исполняющий обязанности вице-премьера — главы Минпромторга Денис Мантуров в ходе выступления в Госдуме.