Военные Буркина-Фасо обеспечили доставку гуманитарного конвоя в Манни

Доставку крупный конвоя из более чем пятидесяти грузовиков, загруженных продовольствием и товарами первой необходимости, обеспечила армия Буркина-Фасо в город Манни на востоке страны, 7 марта сообщает ИА Буркина (AIB).
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