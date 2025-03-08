smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 601 подписчик

Военные Буркина-Фасо обеспечили доставку гуманитарного конвоя в Манни

Военные Буркина-Фасо обеспечили доставку гуманитарного конвоя в Манни

Доставку крупный конвоя из более чем пятидесяти грузовиков, загруженных продовольствием и товарами первой необходимости, обеспечила армия Буркина-Фасо в город Манни на востоке страны, 7 марта сообщает ИА Буркина (AIB).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх