Маск анонсировал «термоядерный» иск из-за антисемитского скандала вокруг X

Компания X Corp. из-за скандала, связанного с предполагаемым антисемитизмом, подаст иск против некоммерческой организации (НКО) Media Matters for America и других компаний, выступивших против соцсети X, заявил Илон Маск.
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