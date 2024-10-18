Собянин: 200 зданий школ и детсадов планируется построить до 2027 года

Для реализации городских жилищных программ в 2025–2027 годах в рамках Адресной инвестиционной программы планируется построить 7,3 миллиона квадратных метров жилья, в том числе семь миллионов квадратных метров по программе реновации.
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