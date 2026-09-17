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Президент призвал россиян проявить гражданскую позицию на предстоящих выборах

Президент призвал россиян проявить гражданскую позицию на предстоящих выборах

Владимир Путин в обращении к гражданам акцентировал внимание на значимости участия в выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва.

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