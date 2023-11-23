Удивительные и даже уникальные: День моржа в России отметят 24 ноября ClickioНа северных просторах, где белоснежный покров никогда не покидает землю, ветер пронзает до костей, а температура воздуха держится на уровне экстремальных минусов, продолжают свое существование удивительные обитатели природы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии