Удивительные и даже уникальные: День моржа в России отметят 24 ноября ClickioНа северных просторах, где белоснежный покров никогда не покидает землю, ветер пронзает до костей, а температура воздуха держится на уровне экстремальных минусов, продолжают свое существование удивительные обитатели природы.