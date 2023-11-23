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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Удивительные и даже уникальные: День моржа в России отметят 24 ноября

Удивительные и даже уникальные: День моржа в России отметят 24 ноября

Удивительные и даже уникальные: День моржа в России отметят 24 ноября ClickioНа северных просторах, где белоснежный покров никогда не покидает землю, ветер пронзает до костей, а температура воздуха держится на уровне экстремальных минусов, продолжают свое существование удивительные обитатели природы.

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