#Сводка на утро 21 октября 2024 года ▪️ В Курской области наши войска продвигаются в районе н.п. Ольговка.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
#Сводка на утро 21 октября 2024 года ▪️ В Курской области наши войска продвигаются в районе н.п. Ольговка.
Свежие комментарии