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Роспотребнадзорда 24 сәгать эчендә пневмониягә китерә торган грипп хакында кисәттеләр

Россиядә сулыш юллары инфекцияләре һәм грипп белән авыручыларның артуы күзәтелә. Бу хакта «Российская газета» Россия Кулланучы хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенә (Роспотребнадзор) сылтама белән хәбәр итә.

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