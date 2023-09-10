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На Буханку впервые за 50 лет установили штатный кондиционер, правда в версии Чили. Видео

На Буханку впервые за 50 лет установили штатный кондиционер, правда в версии Чили. Видео

Семейство УАЗ-452 «Буханка» выпускается с 1965 года. И только теперь автомобиль стали комплектовать штатным кондиционером — впервые за полвека водитель может регулировать температуру в салоне прямо с приборной панели.

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Комментарии
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Александр Почекунин
не прошло и 100 лет вот это темпы нуда в чили нужно, а нам зачем
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16 час.
М
ММ
Лет 15 назад знакомый (очень небедный человек) потратил миллион на тюнинг буханки. От кожаного салона с креслами трансформерами  до кондиционера и микро кухни. Поездил сколько то на рыбалку. Добавить в эту машину электроники, систему, контролирующую курс (пару раз видел, как на повороте с гололедом закидывает эту машину), кондиционер, и можно вдохнуть в не новую жизнь.
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10 час.

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