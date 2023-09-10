На Буханку впервые за 50 лет установили штатный кондиционер, правда в версии Чили. Видео

не прошло и 100 лет вот это темпы нуда в чили нужно, а нам зачем

М

ММ

Лет 15 назад знакомый (очень небедный человек) потратил миллион на тюнинг буханки. От кожаного салона с креслами трансформерами до кондиционера и микро кухни. Поездил сколько то на рыбалку. Добавить в эту машину электроники, систему, контролирующую курс (пару раз видел, как на повороте с гололедом закидывает эту машину), кондиционер, и можно вдохнуть в не новую жизнь.