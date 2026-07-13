В Рязани более 10 улиц остались без света из-за действий частного лица

Электричества лишились потребители по улицам: Комбайновая, Крупской, Тракторная, Библиотечная, Интернатская, Мервинская, Речная, с/т Авангард, Советская, Бахмачеевская, Бахмачеевский 1-й проезд, Западная, Советская, Мервинский 7-й проезд, Мервинский 8-й проезд, Мервинский 9-й проезд, Костычева.
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