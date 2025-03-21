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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анкалаев и Перейра договорились о дате проведения реванша (ТАСС)

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя команды Анкалаева. Первый поединок между бойцами состоялся 9 марта в главном событии UFC 313.

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