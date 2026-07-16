Zero Hedge
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Zero Hedge

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"Not Seen Since World War II": New Texas Shipyard To Hire 10,000 Workers And Mass-Produce Drone Boats

"Not Seen Since World War II": New Texas Shipyard To Hire 10,000 Workers And Mass-Produce Drone Boats

"Not Seen Since World War II": New Texas Shipyard To Hire 10,000 Workers And Mass-Produce Drone Boats Building on our coverage of autonomous maritime warfare this week, Saronic Technologies is preparing to build a massive shipyard on the Texas coast capable of producing autonomous surface vessels at scale, a project expected to create more than 10,000 jobs.

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