Trump pledges $90 checks for seniors to lower Medicare Part B costs

President Donald Trump on Friday said he would send $90 checks in October to 20 million senior citizens to lower Medicare Part B premiums.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым