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Trump pledges $90 checks for seniors to lower Medicare Part B costs

President Donald Trump on Friday said he would send $90 checks in October to 20 million senior citizens to lower Medicare Part B premiums.

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