"Рисковать эскалацией - это верх глупости": Байдена призвали не провоцировать РФ

REUTERS/Elizabeth Frantz Президент США Джо Байден должен немедленно отменить разрешение Украине наносить удары по территории РФ западным оружием, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для издания National Interest.
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