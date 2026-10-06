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Круговой после 3:3 с Нигерией: «Потеряли концентрацию и пропустили два обидных мяча. Я сделал выводы – впереди большие-большие победы. Болельщики сборную любят, это очень круто»

Защитник сборной России Данил  Круговой  высказался о ничьей с Нигерией BETBOOM товарищеский матч в Нижнем Новгороде закончился со счетом 3:3.

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