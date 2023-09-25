Военное обозрение

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Источник назвал сроки передачи военным беспилотной платформы «Зубило» для полноценных испытаний

Источник назвал сроки передачи военным беспилотной платформы «Зубило» для полноценных испытаний

Представленный на международном форуме "Армия-2023" беспилотный бронеавтомобиль "Зубило" готовят к передаче военным для полноценных испытаний.

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