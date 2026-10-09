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Курские новости

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Средняя зарплата в Курской области превысила 81 тысячу рублей

Средняя зарплата в Курской области превысила 81 тысячу рублей

Средняя зарплата в Курской области в июле 2026 года выросла на 11,3% по сравнению с прошлым годом и составила 81 445 рублей.

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