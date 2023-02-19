Окружение Неймара надеется, что он сыграет с «Баварией». Восстановление после травмы может занять до 3 недель

Окружение Неймара надеется, что он успеет восстановиться к матчу против «Баварии». В матче Лиги 1 против «Лилля» форвард получил травму голеностопа.
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