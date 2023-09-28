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Русская весна

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В Польше официально заявили, что ракета, упавшая в Пшеводуве в прошлом году, была украинской

В Польше официально заявили, что ракета, упавшая в Пшеводуве в прошлом году, была украинской

В Польше официально заявили, что ракета, упавшая в Пшеводуве в прошлом году, была украинской. «Это была ракета советского производства, однако она принадлежала украинской армии», — заявил министр юстиции Збигнев Зебро во время визита в Люблин.

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