В Польше официально заявили, что ракета, упавшая в Пшеводуве в прошлом году, была украинской. «Это была ракета советского производства, однако она принадлежала украинской армии», — заявил министр юстиции Збигнев Зебро во время визита в Люблин.
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