В Китае заявили о достижении наивысшего уровня отношений с Россией

Отношения Китая и России достигли наивысшего уровня в истории. Об этом в ходе встречи с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу заявил руководитель политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин, его слова приводит ТАСС.
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