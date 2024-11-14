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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Стоимость золота снизилась до минимума за два месяца на фоне роста доллара

Цена на золото держится около минимума за восемь недель, пишет Bloomberg. Стоимость драгметалла снизилась на 7% по сравнению с максимумом, достигнутым в конце декабря, и падение ускорилось после победы Трампа на выборах в США.

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