Стоимость золота снизилась до минимума за два месяца на фоне роста доллара

Цена на золото держится около минимума за восемь недель, пишет Bloomberg. Стоимость драгметалла снизилась на 7% по сравнению с максимумом, достигнутым в конце декабря, и падение ускорилось после победы Трампа на выборах в США.
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