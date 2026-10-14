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В Болгарии подожгли 11 антенн спутниковой связи Starlink

В Болгарии подожгли 11 антенн спутниковой связи Starlink

Депутат болгарского парламента, сопредседатель партии «Да, Болгария» Ивайло Мирчев сообщил, что двое неизвестных в масках подожгли 11 антенн систем спутниковой связи Starlink компании SpaceX.

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