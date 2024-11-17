🇺🇦 Боевики ВСУ продолжают нести большие невозвратные потери по всей линии фронта☠️ 📍Курское направление #ВСУ #ЗСУ #Потери #Двухсотый #СВО.
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🇺🇦 Боевики ВСУ продолжают нести большие невозвратные потери по всей линии фронта☠️ 📍Курское направление #ВСУ #ЗСУ #Потери #Двухсотый #СВО.
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