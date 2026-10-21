Генерал-майор Владимир Попов: «После отказов от взаимодействия с Россией Европа оказалась заложницей собственных страхов» Ирина Мишина Фото: AP/TASS Материал комментируют: Андрей Патраков Владимир Попов (Авиа) Олег Смирнов За последние пару суток аварийные сигналы в ходе полета подали сразу пять самолетов.
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"Отрабатывают транспортировку ядерных боеприпасов из подземных хранилищ к самолетам и их установку на истребители." ВОТ ЭТО УЖЕ ИНТЕРЕСНО ДЛЯ НАШИХ ПВО И НЕ ТОЛЬКО: ДЛЯ СТРАТЕГОВ ТО ЖЕ!