Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Белоруссия - не Россия!»: Ольга Бузова снова от души посверкала трусами на концерте в Лиде

«Белоруссия - не Россия!»: Ольга Бузова снова от души посверкала трусами на концерте в Лиде

Когда нет ни особого голоса, ни таланта, ни прочих качеств, которые бывают у настоящих артистов, всегда можно пустить в ход «поющие трусы», а если их ещё и дополнить гинекологическими позами, то успех обеспечен.

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Комментарии
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Alla
Я и даром не пойду на её концерт, пусть &quot;фанерит&quot;  хоть в неглиже... Сколько же россиян обладают извращенным музыкальным вкусом, раз исполнители , подобные Бузовой, собирают полные залы?!
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