«Белоруссия - не Россия!»: Ольга Бузова снова от души посверкала трусами на концерте в Лиде

Когда нет ни особого голоса, ни таланта, ни прочих качеств, которые бывают у настоящих артистов, всегда можно пустить в ход «поющие трусы», а если их ещё и дополнить гинекологическими позами, то успех обеспечен.
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