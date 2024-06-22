Не пытайся покинуть Краснодар: на трассе М-4 в направлении моря выстроились пробки до 10 км длиной

Не пытайся покинуть Краснодар: на трассе М-4 в направлении моря выстроились пробки до 10 км длинойДаже небывало холодная морская вода не может удержать краснодарцев от массовых попыток выбраться на побережье в выходные.
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