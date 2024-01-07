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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Логинов о пропуске масс-старта: «Сегодня помогаю пристреливаться. Если бы побежал, то восстановление, боюсь, затянулось бы»

– Почему не на дистанции? – Думаю, что на бирже я буду более полезен, чем на трассе. Сегодня помогаю пристреливаться.

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