О хронической неполноценности Израиля по Бен-Гуриону

21 июня 2022 г. премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и его заместитель, министр иностранных дел Яир Лапид объявили о своем решении распустить кнессет и провести досрочные всеобщие выборы.
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