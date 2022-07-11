Мировое обозрение

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О хронической неполноценности Израиля по Бен-Гуриону

О хронической неполноценности Израиля по Бен-Гуриону

21 июня 2022 г. премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и его заместитель, министр иностранных дел Яир Лапид объявили о своем решении распустить кнессет и провести досрочные всеобщие выборы.

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