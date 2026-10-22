Строительство должно начаться в первом квартале 2027 года и завершиться к концу 2029-го Малайзия планирует вложить 2 млрд ринггитов (около $489 млн) в проект SALAM (Madani Submarine Cable Connection) — систему подводных кабелей общей протяжённостью около 5582 км.