Страна и люди
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Страна и люди

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Шойгу обсудил на совещании вопросы производства артсистем и боеприпасов к ним

Шойгу обсудил на совещании вопросы производства артсистем и боеприпасов к ним

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на совещании в Национальном центре управления обороной обсудил вопросы поставок и перспектив развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

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Комментарии
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Владимир Самборский
Наконец спохватились! Одно из старейших и крупнейших артиллерийских предприятий - Мотовилихинские заводы в Перми давно находятся в состоянии банкротства (один из частников его обокрал). И долг-то всего 14 млрд. для такого гиганта - мелочь! Кто будет выпускать теперь ствольную артиллерию и РСЗО? А вот в казну такого гиганта ВПК почему-то не берут! Что тогда воздух сотрясать и кого-то призывать?
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