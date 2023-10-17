Шойгу обсудил на совещании вопросы производства артсистем и боеприпасов к ним

Владимир Самборский

Наконец спохватились! Одно из старейших и крупнейших артиллерийских предприятий - Мотовилихинские заводы в Перми давно находятся в состоянии банкротства (один из частников его обокрал). И долг-то всего 14 млрд. для такого гиганта - мелочь! Кто будет выпускать теперь ствольную артиллерию и РСЗО? А вот в казну такого гиганта ВПК почему-то не берут! Что тогда воздух сотрясать и кого-то призывать?