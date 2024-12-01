В России заблокировали счета комика Долгополова

Счета комика Александра Долгополова, покинувшего Россию, были заблокированы по распоряжению ФНС из-за несвоевременной подачи налоговой декларации, передает РИА Новости со ссылкой на данных сервиса «БИР-Аналитик».
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