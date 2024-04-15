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  • Маша Глага
    Дамбу увёз сынокГлава Орска ответ...
  • Боцман
    Вот вам и дамба...Глава Орска ответ...
  • Алексей
    Это как сыр с плесенью.Покрылся сыр плесенью,вместо того чтобы выкинуть,назвали деликатесом.Завелись клещи в сыре,вот...Сыр с живыми клещами

Спинные муки. Врач назвала неожиданные причины болей в пояснице

Спинные муки. Врач назвала неожиданные причины болей в пояснице

Дискомфорт в поясничной области испытывает на себе практически каждый человек старше 30 лет. Болевой синдром может быть следствием различных заболеваний нервной системы или патологии внутренних органов, определить наличие которых может только квалифицированный медик.

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