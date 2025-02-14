Против полковника Росгвардии Степина возбудили дело о мошенничестве

Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении замначальника управления специальных видов технического и тылового обеспечения авиации Главного управления авиации (ГУА) Росгвардии полковника Андрея Степина о хищении 140 миллионов рублей.
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