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Против полковника Росгвардии Степина возбудили дело о мошенничестве

Против полковника Росгвардии Степина возбудили дело о мошенничестве

Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении замначальника управления специальных видов технического и тылового обеспечения авиации Главного управления авиации (ГУА) Росгвардии полковника Андрея Степина о хищении 140 миллионов рублей.

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