Неспешный разговор

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Никакого всесокрушающего и доминирующего Запада нет

Никакого всесокрушающего и доминирующего Запада нет

Западное единство и всемогущий гегемон — это фуфло для л…в Ушедший 2022 год стал годом «девестернизации», поскольку все больше государств — от Китая до Латинской Америки и стран АСЕАН — «тихо, но решительно отвергают западный мировой порядок».

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