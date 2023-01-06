Никакого всесокрушающего и доминирующего Запада нет

Западное единство и всемогущий гегемон — это фуфло для л…в Ушедший 2022 год стал годом «девестернизации», поскольку все больше государств — от Китая до Латинской Америки и стран АСЕАН — «тихо, но решительно отвергают западный мировой порядок».
Западное единство и всемогущий гегемон — это фуфло для л…в Ушедший 2022 год стал годом «девестернизации», поскольку все больше государств — от Китая до Латинской Америки и стран АСЕАН — «тихо, но решительно отвергают западный мировой порядок».
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