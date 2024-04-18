Финалистка конкурса красоты таинственно исчезла в российском регионе

RT: финалистка конкурса «Миссис Бурятия — 2024» Сэсэг Буинова исчезла в Улан-Удэ В Улан-Удэ шестые сутки ищут финалистку конкурса «Миссис Бурятия — 2024» Сэсэг Буинову, таинственно исчезнувшую в ночь с 11 на 12 апреля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии