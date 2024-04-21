Бойцы СВО поблагодарили петербуржцев за тепловые пушки

«Народный фронт» отправил 150 штук Военнослужащие, выполняющие боевые задачи в зоне специальной военной операции, поблагодарили жителей Петербурга за тепловые пушки, сообщила пресс-служба «Народного фронта» в своем Телеграм-канале.
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