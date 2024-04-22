Подполковник США Матисек Европейские войска должны будут войти на Украину

ИИ

Иван Иванов

Зайти не проблема а вот выйти это как Бог пошлет,попробуйте дерзните,набейте себе своих шишек,жуки вы навозные,все не нажретесь,все вам мало.Ну ничего накормим вас земляной кашей,тряхнем стариной.