РИАП "АПРАЛ" МТ
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Подполковник США Матисек Европейские войска должны будут войти на Украину

Подполковник США Матисек Европейские войска должны будут войти на Украину

Офицер американских ВВС Джахара Матисек написал статью для журнала Foreign Affairs, и сообщил о том, что европейские армии, скорее всего, будут участвовать в боевых действиях на украинской территории в самом ближайшем будущем.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Зайти не проблема а вот выйти это как Бог пошлет,попробуйте дерзните,набейте себе своих шишек,жуки вы навозные,все не нажретесь,все вам мало.Ну ничего накормим вас земляной кашей,тряхнем стариной.
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