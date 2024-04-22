Подполковник США Матисек Европейские войска должны будут войти на Украину

Офицер американских ВВС Джахара Матисек написал статью для журнала Foreign Affairs, и сообщил о том, что европейские армии, скорее всего, будут участвовать в боевых действиях на украинской территории в самом ближайшем будущем.
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