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Близкий друг и владелец 18 фирм: Кого арестовали вместе с замом Шойгу

Близкий друг и владелец 18 фирм: Кого арестовали вместе с замом Шойгу

Вместе с Тимуром Ивановым в СИЗО на два месяца был отправлен и его близкий друг Сергей Бородин.Следствие вменяет в вину Бородину так же как и Иванову обвинение в совершении коррупционного преступления в особо крупном размере.

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Комментарии
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Надежда Белугина
Дай, бог, сил людям, решившимся на преобразования в стране в сторону справедливости. Куда им столько нахапанного? На такие богатства надо было родить не менее 12 хорошеньких детишек, а у них один? или наследники присваивали  бы в 12 пар рук и от России бы ничего не осталось? Уму непостижимо - куда столько?
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