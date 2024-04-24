Близкий друг и владелец 18 фирм: Кого арестовали вместе с замом Шойгу

Надежда Белугина

Дай, бог, сил людям, решившимся на преобразования в стране в сторону справедливости. Куда им столько нахапанного? На такие богатства надо было родить не менее 12 хорошеньких детишек, а у них один? или наследники присваивали бы в 12 пар рук и от России бы ничего не осталось? Уму непостижимо - куда столько?