Близкий друг и владелец 18 фирм: Кого арестовали вместе с замом Шойгу

Вместе с Тимуром Ивановым в СИЗО на два месяца был отправлен и его близкий друг Сергей Бородин.Следствие вменяет в вину Бородину так же как и Иванову обвинение в совершении коррупционного преступления в особо крупном размере.
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