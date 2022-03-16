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Украинские олигархи проходят испытание на патриотизм. Предприятия миллиардеров из Незалежной окажутся в зоне российского контроля

Украинские олигархи проходят испытание на патриотизм. Предприятия миллиардеров из Незалежной окажутся в зоне российского контроля

Украинский «Forbes» обнародовал табель о рангах богатейших людей страны, в которой продолжается специальная военная операция ВС РФ.

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