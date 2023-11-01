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Великобритания разрешила Потанину участвовать в процессе по делу о разводе

Великобритания разрешила Потанину участвовать в процессе по делу о разводе

Адвокат российского бизнесмена Владимира Потанина барон Эдвард Фолкc заявил, что предприниматель получил разрешение властей Великобритании, чтобы его юристы могли принимать участие в судебном процессе по делу о разводе.

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Комментарии
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Иван Щукин
Уж не тот ли Потанин который руководит комбинатом &quot;НОРНИКЕЛЬ&quot;? Может Британия и &quot;руководит&quot; этим предприятием через Потанина?
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